В России введут ID-карты для мигрантов

На базе информресурса «Цифровой профиль иностранного гражданина» введут ID-карты, которые будут удостоверять личность мигрантов в России, сообщает главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

В среду президент РФ подписал указ «О государственном информационном ресурсе «Цифровой профиль иностранного гражданина», в котором будут содержаться сведения об иностранцах и лицах без гражданства, въезжающих в Россию, выезжающих из нее, а также пребывающих на территории РФ. Заработать он должен в 2026 году.

«На базе данного информационного ресурса в дальнейшем будут реализованы другие современные технические решения, например, введение ID-карты — единого документа, удостоверяющего личность иностранца в России с электронным носителем информации», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Сведения об иностранцах, содержащиеся в различных ведомственных информационных системах, будут объединены в единое цифровое досье, технологической основой которого станет банк с биометрией (фото и отпечатки пальцев).

Источник: РИА Новости