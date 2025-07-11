Китай построил крупнейший в мире надувной купол для стройплощадки - ВИДЕО

В китайском городе Цзинань представлен уникальный проект экологической направленности – над одной из строительных площадок был установлен гигантский надувной купол высотой 50 метров и площадью 20 000 квадратных метров.

Конструкция призвана сократить выбросы пыли и уровень шума, характерные для активных строительных зон, а также минимизировать их воздействие на окружающую среду и жилые районы поблизости. О строительстве сообщил представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, опубликовав официальное видео объекта в социальных сетях. В ролике запечатлён процесс установки купола, который многие пользователи в интернете уже назвали «технологией будущего» и «китайским ответом на экологические вызовы».

По заявлению разработчиков, структура обеспечивает не только снижение уровня шума и запылённости, но и позволяет более точно контролировать условия внутри — от температуры до влажности воздуха. Это делает купол особенно актуальным в мегаполисах, где строительная деятельность нередко вызывает недовольство местных жителей и становится предметом экологической критики.

Немаловажным является и то, что гигантский купол в Цзинане уже называют «самым большим надувным строительным укрытием в мире». Ожидается, что его применение позволит не только сократить экологический ущерб, но и повысить уровень технологической дисциплины на стройплощадках. Если эксперимент будет признан успешным, подобные конструкции могут появиться и в других регионах Китая.

Джамиля Суджадинова