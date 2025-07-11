Главное Управление архитектуры и градостроительства Баку подвело итоги первого полугодия 2025 года - ФОТО

Сегодня состоялось совещание по итогам первого полугодия 2025 года, на котором были рассмотрены результаты работы Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по архитектуре и градостроительству.

Глава Главного управления Реад Гасымов представил подробный отчет о проделанной работе за последние шесть месяцев. Были отмечены важные шаги по реализации Генерального плана столицы, подготовка новых градостроительных проектов, обновление и сохранение общественных пространств, а также значительное совершенствование Электронного портала строительства (e-tikinti.gov.az).

Особое внимание уделено усилению мониторинга в рамках градостроительного контроля, направленного на борьбу с самовольным строительством и незаконным захватом общественных территорий в различных районах города.

В числе приоритетов на будущее - внедрение гибких и прозрачных механизмов управления, расширение прозрачности при выдаче разрешений на строительство и эксплуатацию, активизация участия общественности, а также дальнейшее совершенствование градостроительного контроля. Главным приоритетом остается сохранение архитектурного облика, культурного наследия и уникального городского имиджа Баку.