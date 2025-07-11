США решили догнать Россию и Китай в сфере беспилотников

Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился ускорить производство и развертывание беспилотников, пытаясь опередить Россию и Китай в этой сфере.

Об этом сообщил телеканал Fox News, в распоряжении которого оказались несколько служебных записок Хегсета.

Министр обороны снял ряд бюрократических сложностей и отменил ограничения, которые, по его мнению, мешали инновациям. "Летальность [дронов] больше не будет сдерживаться правилами, которыми мы сами себя ограничили", - говорится в одном из документов. Впервые офицеры в звании полковника и капитана смогут самостоятельно закупать и испытывать беспилотники, в том числе созданные при помощи 3D-печати.

Кроме того, они смогут оперативно и без лишних проверок приступать к применению беспилотников.

Пентагон признает, что у "противников Америки есть фора в области малых беспилотных летательных систем", но Хегсет рассчитывает, что США выбьются в лидеры к концу 2027 года. Как отмечает Fox News, украинский конфликт показал миру, что использование дронов изменило характер ведения боевых действий.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что ВС США активно изучают опыт применения беспилотников в ходе боевых действий на Украине.