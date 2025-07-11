В аэропорту Пулково сняли временные ограничения - ОБНОВЛЕНО

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Пулково.

Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - указывается в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, за время действия ограничений на запасные аэродромы отправились восемь самолетов, направлявшихся в Петербург. В пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом Пулково, указали, что ограничения продлились чуть больше двух часов - до 9:38 по мск. При этом с 8:45 самолеты принимались и отправлялись по временной схеме.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", на настоящий момент остаются 28 рейсов. Планируется, что расписание стабилизируется в течение дня.

09:05

Ограничения на работу ввели в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в заявлении.