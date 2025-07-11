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Израиль готов к перемирию в Газе при выполнении ряда условий

First News Media09:10 - Сегодня
Израиль готов к перемирию в Газе при выполнении ряда условий

Израиль согласен на дипломатическое урегулирование конфликта в секторе Газа.

Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время визита в США, видеозапись его обращения к израильтянам распространила канцелярия главы правительства.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль согласен на 60-дневное прекращение огня в анклаве, но настаивает на полной демилитаризации и отстранении от власти в секторе радикального палестинского движения ХАМАС.

Если дипломатия не сработает, Израиль намерен добиваться выполнения этой задачи военным путем, указал премьер. Он отметил, что 9 июля изложил эту позицию на встрече в США с группой родственников заложников, удерживаемых в Газе.

"Мы полны решимости вернуть всех [похищенных], я сказал им об этом. Я сказал им, что сейчас мы пытаемся добиться освобождения половины живых и погибших заложников в обмен на прекращение огня на 60 дней. В начале этого перемирия мы начнем переговоры о постоянном прекращении войны, то есть о постоянном прекращении огня. Чтобы добиться этого, необходимо выполнить минимальные условия, которые мы выдвинули: ХАМАС складывает оружие, Газа демилитаризуется, там не остается больше управленческого или военного потенциала ХАМАС. Это наши основополагающие условия", - перечислил премьер.

"Если этого можно добиться на переговорах - тем лучше. Если это не будет достигнуто на переговорах по прошествии 60 дней, мы добьемся этого другими способами, задействовав мощь нашей героической армии", - добавил Нетаньяху.

Он напомнил, что подобный подход недавно применили США, которые отвели 60 дней на переговоры по вопросу ядерной программы Тегерана, а 13 июня Израиль начал против Ирана 12-дневную военную операцию. "Мы говорили то же самое по поводу Ирана и устранения ядерной угрозы. <...> Я думаю, мы продемонстрировали нашу решимость, мощь и приверженность достижению всех наших целей. Еще раз: если демилитаризация и демонтаж потенциала ХАМАС будут достигнуты путем переговоров, тем лучше. Но в любом случае они будут достигнуты", - уверен Нетаньяху.

Источник: ТАСС

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