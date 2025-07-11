Исторический момент: РКК складывает оружие в рамках процесса «Турция без терроризма»

Сегодня предпринимается важнейший шаг в рамках процесса «Турция без терроризма» - террористическая организация РКК, которая на протяжении 41 года была бедствием для Турции, складывает оружие.

Полный роспуск организации и разоружения может занять 3–4 месяца. Процесс находится под прямым контролем Национальной разведывательной организации (MIT) и Вооруженных сил Турции (TSK).

Процесс был инициирован по призыву председателя Партии националистического движения (MHP) Девлета Бахчели и поддержан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этого находящийся в заключении лидер РКК Абдулла Оджалан призвал организацию к разоружению и самороспуску.

Сегодня процесс «Турция без терроризма» переходит в новую критическую фазу в координации между Анкарой, Багдадом и Эрбилем. Он начнется в одном из сел в Сулеймание на севере Ирака.

Из-за возможных провокаций и угроз безопасности точное место проведения не объявлено. Процесс не будет транслироваться в прямом эфире, однако для привлеченных лиц будет организована трансляция по закрытому каналу через большие экраны, установленные в другом месте.

Источник: Türkiye

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