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PKK складывает оружие - что дальше? Механизм и политические шаги в Турции и регионе

Фарида Багирова15:50 - Сегодня
PKK складывает оружие - что дальше? Механизм и политические шаги в Турции и регионе

Самороспуcк и саморазоружение террористической Рабочей партии Курдистана (Partiya Karkeren Kurdistane - PKK) может стать серьезным шагом к укреплению турецкой государственности, считают турецкие политические аналитики.

По мнению ведущих представителей экспертного сообщества Турции, реализация данного решения способна минимизировать уровень террористической угрозы в стране.

На 12-м съезде партии 5-7 мая PKK объявила, что распустит свою организационную структуру, прекратит вооруженную борьбу и завершит свою деятельность под прежним названием. В коммюнике съезда говорится, что почти 50-летнее вооруженное противостояние властям прекращается, и члены партии отныне переходят к демократическим и политическим методам борьбы.

Данное решение последовало за призывом лидера PKK Абдуллы Оджалана, сделанным в конце февраля в рамках закрытых переговоров между властями Турции и представителями курдских политических сил в стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выражая отношение к текущим процессам, назвал принятое решение важным для безопасности страны. «Мы делаем твердые шаги к цели «Турция без террора», преодолевая препятствия, ломая предрассудки, разрушая ловушки смуты и раздора. В процессе, который мы осуществляем с большой искренностью, чтобы укрепить наш внутренний фронт, мы преодолели еще один критический порог. Считаем принятое решение важным для мира в нашем регионе и вечного братства нашего народа. С устранением терроризма и насилия двери новой эры будут открыты во всех областях, особенно в укреплении демократического потенциала политики. Наша разведывательная организация и другие подразделения будут внимательно следить за дальнейшим процессом, чтобы избежать любых происшествий. Мы будем осуществлять необходимые последующие действия шаг за шагом с государственной мудростью и серьезностью. Несмотря на разное происхождение и убеждения, все мы являемся полноправными гражданами Турецкой Республики. Вместе мы - Турция, и вместе мы сильны», - сказал он.

Эрдоган поблагодарил всех, кто внес свой вклад в этот процесс, особенно председателя партии Националистического движения (Milliyetçi Hareket Partisi – MHP) Девлета Бахчели. «С самороспуском РКК и складыванием оружия закончились те дни, когда на протяжении многих лет почти каждый день угасал огонь в очагах. Это заявление касается отделений организации во всех частях мира, особенно в Северном Ираке, Сирии и Европе», - резюмировал Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил народ Турции с самороспуском террористической группировки PKK. Глава государства в публикации в социальной сети Х написал: «Сердечно поздравляю весь братский народ Турции во главе с моим дорогим Братом – Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом с решением террористической группировки РПК о самороспуске и сложении оружия.

Это событие, являющееся важным этапом в достижении провозглашенной моим дорогим Братом цели «Турция без терроризма», – результат решительной политики, проводимой в стране на пути государственности, торжество сильного лидерства и непоколебимой воли, национального единства и солидарности.

Желаю государству и народу Турции успехов в полной реализации принятого решения»

МИД Азербайджана, приветствуя заявление о самороспуске РКК, назвал это значимым шагом на пути к достижению прочного мира и стабильности в регионе. «Ожидаем скорейших практических шагов по полному устранению террористической угрозы в регионе. Выражаем признательность братской Турции за её твёрдую позицию в борьбе с терроризмом, обеспечение безопасности и вклад в укрепление стабильности», — отмечается в публикации МИД АР.

В турецком политическом истеблишменте надеются на окончательное решение многолетней проблемы курдского терроризма.

Лидер крупнейшей оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии (Cumhuriyet Halk Partisi - CHP) Озгюр Озель выразил надежду на то, что решение PKK о самороспуске позволит решить многолетний курдский вопрос: «Это критически важное решение для завершения периода, за который Турция уже много лет платит тяжелую цену. Однако успех этого процесса и его эволюция в прочный социальный мир напрямую зависят от искренности и легитимности предпринимаемых шагов. Мы ожидаем, что этот процесс будет завершен на всех его этапах и терроризм, унесший десятки тысяч жизней и вызвавший серьезные экономические и социальные разрушения, навсегда уйдет в прошлое. Решение всех проблем в нашей стране, включая курдский вопрос, лежит в плоскости верховенства закона, справедливости и демократии».

В свою очередь, лидер MHP Девлет Бахчели выразил надежду на то, что объявление PKK о сложении оружия и самороспуске навсегда закроет 47-летнюю страницу предательства и терроризма: «Турция сегодня стоит на историческом рубеже, благодаря национальному единству, солидарности и справедливости как основы государственности и вековой нравственной традиции. «Семена мира, посеянные с огромным трудом, терпением и самопожертвованием, наконец, расцвели. Несмотря на все страдания и бедствия, в стране не произошло раскола, способного разрушить наше братство и народное единство».

Вместе с тем, Девлет Бахчели подчеркнул, что атмосфера мира и безопасности должна быть не временной, а прочной и устойчивой. Для этого, по его мнению, необходимо «устранить все предрассудки, прекратить бессмысленные и надуманные ссоры, положить конец дешевым полемикам и искусственно подогреваемым конфликтам, отказаться от идеологических, беспринципных и примитивных зацикленностей». «Эта страна принадлежит всем нам, и для каждого, кто живет на этой земле, она – это вопрос чести и достоинства», - заключил политик.

В прокурдской Dem Parti (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi), которая по результатам встреч с Оджаланом в тюрьме Имралы сыграла значимую роль в его призыве к PKK, назвали «исторической вехой» ее решение о самороспуске и сложении оружия. Официальный представитель партии Айшегюль Доган заявила, что это решение можно рассматривать как начало процесса демократической трансформации и дальнейшего строительства общего будущего. «Это не просто заявление о самороспуске. Это призыв к новому этапу построения демократического будущего. Начинается эпоха надежды, и мы готовы быть активными участниками этого нового периода». «Этот шаг является общей волей народов, поддерживающих совместное существование. Мы должны вместе принять этот исторический момент и нести за него ответственность. Вместе мы можем сделать этот исторический шанс долговечным».

Означает ли принятое PKK решение полное решение «курдского вопроса» - турецкие политические аналитики в большинстве своем отвечают на этот вопрос с высокой долей оптимизма. Так, известный публицист Абдулкадыр Сельви считает решение PKK о роспуске организационной структуры и прекращении вооруженной борьбы завершением «целой эпохи». «Одна страница истории закрыта, открыта новая», - пишет он на страницах газеты Hürriyet. «На самом деле, 12 мая 2025 года – это историческая дата. Мы сделали это, мы не позволили расколоть нашу страну. Последние 50 лет мы заплатили за это очень высокую цену, отдали шехидов, дети остались без отцов, жены - без мужей, матери - без сыновей. С 1984 года, включая операции в Сирии, в борьбе с РКК погибли 15 224 наших силовиков и невинных гражданских. У нас 34 394 гази. В то же время нейтрализовано 90 569 террористов. В конечном итоге мы добились того, что PKK сложила оружие и самораспустилась. Причем справились сами, вопреки внешним попыткам воспрепятствовать этому», - отметил Сельви. «Этап борьбы с терроризмом завершен, теперь начинается процесс построения мира. И точно так же, как мы победили в борьбе с терроризмом, мы добьемся успеха и в построении мира».

С этого момента начинается новый этап, пишет Сельви со ссылкой на свои источники: «Реализация решения PKK о разоружении будет контролироваться на местах Национальной разведывательной организацией Турции (MİT). Ожидается, что этот процесс завершится к концу июня. Определены центры, где PKK сдаст оружие на территориях Турции, Ирака и Сирии. В каждой из этих стран процесс будет контролироваться с помощью механизмов, созданных совместно с соответствующими структурами этих государств». По его словам, MİT провела детальную работу относительно мест, где будет производиться сдача оружия: «При этом, в данный механизм не вовлечены структуры ООН, все будет происходить под контролем MİT и соответствующих структур стран, на территории которых находятся силы PKK». Турецкое государство официально признает, что PKK сложила оружие, только после того, как глава MİT Ибрагим Калын представит президенту Эрдогану соответствующий доклад, в котором будет сказано, что в результате проверок на местах подтверждено, что PKK выполнила решение о самороспуске и сдаче оружия: «Только после этого данное решение получит юридическое и политическое признание». Затем, по словам Сельви, начнется процесс так называемой «демократической трансформации», включающий рассмотрение судьбы боевиков, а также пожилых и больных заключенных.

Эксперт Центра исследований Ortadoğu Ойтун Орхан считает, что решение PKK может оказать значительное влияние как на внутреннюю политику Турции, так и на региональную динамику: «В Турции сильно общественное ожидание того, что PKK выполнит свое решение и предпримет практические шаги для его реализации». Вместе с тем, по его словам, этот процесс может занять определенное время. «Мы находимся на критически важной стадии, процесс сам по себе будет длительным и непростым. Реальный роспуск организации и прекращение вооруженной борьбы займет время. Поэтому нужно внимательно отнестись к техническим механизмам - как и где PKK будет сдавать оружие, что будет с ее руководством и боевиками. Государство уже имеет наработанные планы в связи с этим, о чем заявил министр национальной обороны Яшар Гюлер. Хотя пока неясно, как именно будет развиваться процесс, можно с уверенностью сказать, что у государства есть четкое представление и план. То есть, государство готово», - сказал Орхан.

Турецкое издание NTV со ссылкой на источники отмечает, что процесс разоружения PKK завершится к концу лета: «Все виды оружия, боеприпасы и взрывчатые вещества, находящиеся на складах и в лагерях PKK, будут сданы. Весь процесс будет проходить под наблюдением турецкой разведки и военных подразделений. То же касается и ячеек PKK за пределами Турции. В частности, после решения PKK о самороспуске и разоружении в северном Ираке будет реализован механизм, в реализации которого будут задействованы центральное правительство Ирака и региональное курдское руководство. В таких городах, как Сулеймания и Эрбиль, будут созданы центры, где спустившиеся с гор боевики добровольно сдадут оружие, и это будет принято во внимание при определении их дальнейшей судьбы». Отмечается, что для членов организации, сложивших оружие, будет реализован двухступенчатый процесс: «Иностранные боевики, не имеющие судимости в Турции, смогут вернуться в страны, гражданами которых они являются. Члены организации из числа граждан Турции будут поэтапно приниматься на границе. Предполагается, что под эту категорию подпадает от 2 000 до 4 000 человек. Источники подчеркивают, что большинство турецких граждан из числа членов организации не имеют судимостей в Турции. В то же время около 300 человек из руководства организации, а также те, кто находится в «красном» и «оранжевом» списках разыскиваемых, не смогут вернуться в Турцию. Возможно, что эти лица отправятся в третьи страны».

«На протяжении всего процесса присутствие Вооруженных сил Турции в северном Ираке и плановые меры по обеспечению безопасности границы будут продолжены», - пишет издание.

В то же время, переход сдавших оружие террористов на территорию Сирии будет категорически запрещен: «Разоружение боевиков YPG - ответвления PKK в Сирии будет осуществляться под контролем сирийского правительства: «Ответственные лица подчеркивают, что на первом этапе необходимо будет вывести с сирийской территории вооруженных лиц, не имеющих сирийского гражданства. Затем процесс охватит всех остальных членов YPG».

«Что касается лидера PKK Абдуллы Оджалана, то он, по соображениям безопасности, продолжит находиться в заключении на острове Имралы. Меры, касающиеся условий его содержания и контактов с внешним миром, будут решаться в рамках возможных соответствующих законодательных изменений», - подчеркивает NTV.

Таким образом, благодаря политической воле лидера Турции, силе Турецкого государства, профессионализму и высокой боеспособности Турецкой армии, а также единству турецкого общества, произошло историческое событие - террористическая организация PKK объявила о самороспуске. Это решение имеет важное значение для того, чтобы народы Турции и стран всего региона могли жить в условиях мира и безопасности.

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