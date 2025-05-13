PKK складывает оружие - что дальше? Механизм и политические шаги в Турции и регионе

Самороспуcк и саморазоружение террористической Рабочей партии Курдистана (Partiya Karkeren Kurdistane - PKK) может стать серьезным шагом к укреплению турецкой государственности, считают турецкие политические аналитики.

По мнению ведущих представителей экспертного сообщества Турции, реализация данного решения способна минимизировать уровень террористической угрозы в стране.

На 12-м съезде партии 5-7 мая PKK объявила, что распустит свою организационную структуру, прекратит вооруженную борьбу и завершит свою деятельность под прежним названием. В коммюнике съезда говорится, что почти 50-летнее вооруженное противостояние властям прекращается, и члены партии отныне переходят к демократическим и политическим методам борьбы.

Данное решение последовало за призывом лидера PKK Абдуллы Оджалана, сделанным в конце февраля в рамках закрытых переговоров между властями Турции и представителями курдских политических сил в стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выражая отношение к текущим процессам, назвал принятое решение важным для безопасности страны. «Мы делаем твердые шаги к цели «Турция без террора», преодолевая препятствия, ломая предрассудки, разрушая ловушки смуты и раздора. В процессе, который мы осуществляем с большой искренностью, чтобы укрепить наш внутренний фронт, мы преодолели еще один критический порог. Считаем принятое решение важным для мира в нашем регионе и вечного братства нашего народа. С устранением терроризма и насилия двери новой эры будут открыты во всех областях, особенно в укреплении демократического потенциала политики. Наша разведывательная организация и другие подразделения будут внимательно следить за дальнейшим процессом, чтобы избежать любых происшествий. Мы будем осуществлять необходимые последующие действия шаг за шагом с государственной мудростью и серьезностью. Несмотря на разное происхождение и убеждения, все мы являемся полноправными гражданами Турецкой Республики. Вместе мы - Турция, и вместе мы сильны», - сказал он.

Эрдоган поблагодарил всех, кто внес свой вклад в этот процесс, особенно председателя партии Националистического движения (Milliyetçi Hareket Partisi – MHP) Девлета Бахчели. «С самороспуском РКК и складыванием оружия закончились те дни, когда на протяжении многих лет почти каждый день угасал огонь в очагах. Это заявление касается отделений организации во всех частях мира, особенно в Северном Ираке, Сирии и Европе», - резюмировал Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил народ Турции с самороспуском террористической группировки PKK. Глава государства в публикации в социальной сети Х написал: «Сердечно поздравляю весь братский народ Турции во главе с моим дорогим Братом – Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом с решением террористической группировки РПК о самороспуске и сложении оружия.

Это событие, являющееся важным этапом в достижении провозглашенной моим дорогим Братом цели «Турция без терроризма», – результат решительной политики, проводимой в стране на пути государственности, торжество сильного лидерства и непоколебимой воли, национального единства и солидарности.

Желаю государству и народу Турции успехов в полной реализации принятого решения»

Başda əziz Qardaşım, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan olmaqla bütün qardaş Türkiyə xalqını PKK terror qruplaşmasının özünü ləğv etmək və silahı yerə qoymaq qərarı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.

Əziz Qardaşımın bəyan etdiyi “Terrorsuz Türkiyə” hədəfinə… — İlham Əliyev (@azpresident) May 12, 2025

МИД Азербайджана, приветствуя заявление о самороспуске РКК, назвал это значимым шагом на пути к достижению прочного мира и стабильности в регионе. «Ожидаем скорейших практических шагов по полному устранению террористической угрозы в регионе. Выражаем признательность братской Турции за её твёрдую позицию в борьбе с терроризмом, обеспечение безопасности и вклад в укрепление стабильности», — отмечается в публикации МИД АР.

В турецком политическом истеблишменте надеются на окончательное решение многолетней проблемы курдского терроризма.

Лидер крупнейшей оппозиционной в Турции Народно-республиканской партии (Cumhuriyet Halk Partisi - CHP) Озгюр Озель выразил надежду на то, что решение PKK о самороспуске позволит решить многолетний курдский вопрос: «Это критически важное решение для завершения периода, за который Турция уже много лет платит тяжелую цену. Однако успех этого процесса и его эволюция в прочный социальный мир напрямую зависят от искренности и легитимности предпринимаемых шагов. Мы ожидаем, что этот процесс будет завершен на всех его этапах и терроризм, унесший десятки тысяч жизней и вызвавший серьезные экономические и социальные разрушения, навсегда уйдет в прошлое. Решение всех проблем в нашей стране, включая курдский вопрос, лежит в плоскости верховенства закона, справедливости и демократии».

В свою очередь, лидер MHP Девлет Бахчели выразил надежду на то, что объявление PKK о сложении оружия и самороспуске навсегда закроет 47-летнюю страницу предательства и терроризма: «Турция сегодня стоит на историческом рубеже, благодаря национальному единству, солидарности и справедливости как основы государственности и вековой нравственной традиции. «Семена мира, посеянные с огромным трудом, терпением и самопожертвованием, наконец, расцвели. Несмотря на все страдания и бедствия, в стране не произошло раскола, способного разрушить наше братство и народное единство».

Вместе с тем, Девлет Бахчели подчеркнул, что атмосфера мира и безопасности должна быть не временной, а прочной и устойчивой. Для этого, по его мнению, необходимо «устранить все предрассудки, прекратить бессмысленные и надуманные ссоры, положить конец дешевым полемикам и искусственно подогреваемым конфликтам, отказаться от идеологических, беспринципных и примитивных зацикленностей». «Эта страна принадлежит всем нам, и для каждого, кто живет на этой земле, она – это вопрос чести и достоинства», - заключил политик.

В прокурдской Dem Parti (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi), которая по результатам встреч с Оджаланом в тюрьме Имралы сыграла значимую роль в его призыве к PKK, назвали «исторической вехой» ее решение о самороспуске и сложении оружия. Официальный представитель партии Айшегюль Доган заявила, что это решение можно рассматривать как начало процесса демократической трансформации и дальнейшего строительства общего будущего. «Это не просто заявление о самороспуске. Это призыв к новому этапу построения демократического будущего. Начинается эпоха надежды, и мы готовы быть активными участниками этого нового периода». «Этот шаг является общей волей народов, поддерживающих совместное существование. Мы должны вместе принять этот исторический момент и нести за него ответственность. Вместе мы можем сделать этот исторический шанс долговечным».

Означает ли принятое PKK решение полное решение «курдского вопроса» - турецкие политические аналитики в большинстве своем отвечают на этот вопрос с высокой долей оптимизма. Так, известный публицист Абдулкадыр Сельви считает решение PKK о роспуске организационной структуры и прекращении вооруженной борьбы завершением «целой эпохи». «Одна страница истории закрыта, открыта новая», - пишет он на страницах газеты Hürriyet. «На самом деле, 12 мая 2025 года – это историческая дата. Мы сделали это, мы не позволили расколоть нашу страну. Последние 50 лет мы заплатили за это очень высокую цену, отдали шехидов, дети остались без отцов, жены - без мужей, матери - без сыновей. С 1984 года, включая операции в Сирии, в борьбе с РКК погибли 15 224 наших силовиков и невинных гражданских. У нас 34 394 гази. В то же время нейтрализовано 90 569 террористов. В конечном итоге мы добились того, что PKK сложила оружие и самораспустилась. Причем справились сами, вопреки внешним попыткам воспрепятствовать этому», - отметил Сельви. «Этап борьбы с терроризмом завершен, теперь начинается процесс построения мира. И точно так же, как мы победили в борьбе с терроризмом, мы добьемся успеха и в построении мира».

С этого момента начинается новый этап, пишет Сельви со ссылкой на свои источники: «Реализация решения PKK о разоружении будет контролироваться на местах Национальной разведывательной организацией Турции (MİT). Ожидается, что этот процесс завершится к концу июня. Определены центры, где PKK сдаст оружие на территориях Турции, Ирака и Сирии. В каждой из этих стран процесс будет контролироваться с помощью механизмов, созданных совместно с соответствующими структурами этих государств». По его словам, MİT провела детальную работу относительно мест, где будет производиться сдача оружия: «При этом, в данный механизм не вовлечены структуры ООН, все будет происходить под контролем MİT и соответствующих структур стран, на территории которых находятся силы PKK». Турецкое государство официально признает, что PKK сложила оружие, только после того, как глава MİT Ибрагим Калын представит президенту Эрдогану соответствующий доклад, в котором будет сказано, что в результате проверок на местах подтверждено, что PKK выполнила решение о самороспуске и сдаче оружия: «Только после этого данное решение получит юридическое и политическое признание». Затем, по словам Сельви, начнется процесс так называемой «демократической трансформации», включающий рассмотрение судьбы боевиков, а также пожилых и больных заключенных.

Эксперт Центра исследований Ortadoğu Ойтун Орхан считает, что решение PKK может оказать значительное влияние как на внутреннюю политику Турции, так и на региональную динамику: «В Турции сильно общественное ожидание того, что PKK выполнит свое решение и предпримет практические шаги для его реализации». Вместе с тем, по его словам, этот процесс может занять определенное время. «Мы находимся на критически важной стадии, процесс сам по себе будет длительным и непростым. Реальный роспуск организации и прекращение вооруженной борьбы займет время. Поэтому нужно внимательно отнестись к техническим механизмам - как и где PKK будет сдавать оружие, что будет с ее руководством и боевиками. Государство уже имеет наработанные планы в связи с этим, о чем заявил министр национальной обороны Яшар Гюлер. Хотя пока неясно, как именно будет развиваться процесс, можно с уверенностью сказать, что у государства есть четкое представление и план. То есть, государство готово», - сказал Орхан.

Турецкое издание NTV со ссылкой на источники отмечает, что процесс разоружения PKK завершится к концу лета: «Все виды оружия, боеприпасы и взрывчатые вещества, находящиеся на складах и в лагерях PKK, будут сданы. Весь процесс будет проходить под наблюдением турецкой разведки и военных подразделений. То же касается и ячеек PKK за пределами Турции. В частности, после решения PKK о самороспуске и разоружении в северном Ираке будет реализован механизм, в реализации которого будут задействованы центральное правительство Ирака и региональное курдское руководство. В таких городах, как Сулеймания и Эрбиль, будут созданы центры, где спустившиеся с гор боевики добровольно сдадут оружие, и это будет принято во внимание при определении их дальнейшей судьбы». Отмечается, что для членов организации, сложивших оружие, будет реализован двухступенчатый процесс: «Иностранные боевики, не имеющие судимости в Турции, смогут вернуться в страны, гражданами которых они являются. Члены организации из числа граждан Турции будут поэтапно приниматься на границе. Предполагается, что под эту категорию подпадает от 2 000 до 4 000 человек. Источники подчеркивают, что большинство турецких граждан из числа членов организации не имеют судимостей в Турции. В то же время около 300 человек из руководства организации, а также те, кто находится в «красном» и «оранжевом» списках разыскиваемых, не смогут вернуться в Турцию. Возможно, что эти лица отправятся в третьи страны».

«На протяжении всего процесса присутствие Вооруженных сил Турции в северном Ираке и плановые меры по обеспечению безопасности границы будут продолжены», - пишет издание.

В то же время, переход сдавших оружие террористов на территорию Сирии будет категорически запрещен: «Разоружение боевиков YPG - ответвления PKK в Сирии будет осуществляться под контролем сирийского правительства: «Ответственные лица подчеркивают, что на первом этапе необходимо будет вывести с сирийской территории вооруженных лиц, не имеющих сирийского гражданства. Затем процесс охватит всех остальных членов YPG».

«Что касается лидера PKK Абдуллы Оджалана, то он, по соображениям безопасности, продолжит находиться в заключении на острове Имралы. Меры, касающиеся условий его содержания и контактов с внешним миром, будут решаться в рамках возможных соответствующих законодательных изменений», - подчеркивает NTV.

Таким образом, благодаря политической воле лидера Турции, силе Турецкого государства, профессионализму и высокой боеспособности Турецкой армии, а также единству турецкого общества, произошло историческое событие - террористическая организация PKK объявила о самороспуске. Это решение имеет важное значение для того, чтобы народы Турции и стран всего региона могли жить в условиях мира и безопасности.