Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во время переговоров в Куала-Лумпуре передал государственному секретарю США Марко Рубио подборку цитат украинского лидера Владимира Зеленского и других представителей киевского режима о необходимости уничтожать русских.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции по итогам совещания Россия — АСЕАН и министерской встречи стран — участниц Восточноазиатского саммита, трансляция доступна на Rutube.

«Я вчера Марку Рубию передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где впрямую говорится о необходимости "уничтожать русню"», — отметил глава МИД России.

Министр добавил, что Украине нужна территориальная целостность для подавления прав русскоязычного населения и физического уничтожения несогласных.

По словам Лаврова, Рубио забрал цитаты, переданные российской стороной.

10 июля госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели встречу в Куала-Лумпуре. Американский дипломат пообещал передать идеи и предложения по урегулированию конфликта на Украине главе Белого дома Дональду Трампу.

Источник: Lenta.ru