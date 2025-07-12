Трамп объявил о новых пошлинах на товары из ЕС и Мексики

США с 1 августа введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза, следует из письма президента Дональда Трампа в адрес главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

«Начиная с 1 августа мы будем взимать с ЕСпошлину в размере 30 процентов с его товаров, отправляемых в США, отдельно от всех секторальных пошлин»,— говорится в тексте, который глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social.

Там также указывается, что если ЕС захочет повысить пошлины на американские товары, то США прибавят «это число» к своим 30-процентным пошлинам на товары.

Такой же тариф Штаты введут и для Мексики, о чем говорится в письме, адресованном президенту страны Клаудии Шейнбаум.

Источник: РИА Новости