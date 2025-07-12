В России обрушился пешеходный мост, есть пострадавшие

В Никольском округе Вологодской области произошло обрушение пешеходного моста, в результате которого пострадали шесть человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«Во время Крестного хода в Никольском округе произошло обрушение подвесного пешеходного моста через реку Юг между двумя населенными пунктами — поселком Дуниловским и деревней Дунилово. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пострадавших при обрушении поста доставили в центральную районную больницу. Им оказывается необходимая помощь. Ситуацию под личный контроль взял губернатор Волгоградской области Георгий Филимонов, отметили в пресс-службе.

Источник: Gazeta.ru