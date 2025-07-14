Армянская оппозиция использует карабахских армян как политический материал на митингах против властей, заявляют у Пашиняна

Озвучена совершенно четкая политическая оценка – оппозиция всячески пытается использовать карабахских армян в качестве политического материала для своих митингов против властей.

Естественно, цель при этом – смена власти. Об этом заявил журналистам во время акции протеста карабахских армян у здания правительства Армении 14 июля заместитель руководителя аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян.

«Каждый раз предпринимается попытка сыграть на эмоциональных чувствах арцахцев (карабахских армян – ред.) и вывести этих людей на улицы», - заявил Чахоян.

Он отметил, что несколько дней назад в армянской столице прошла очередная акция протеста с участием так называемых арцахцев: «Один из ваших коллег-журналистов спросил их: зачем вы пришли, ради кого вы пришли? Эти люди даже не знают имени и фамилии человека, ради которого они участвовали в шествии».

Источник: News.am