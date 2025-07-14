Иреван заявляет о недопустимости вмешательства Карапетяна, как гражданина РФ, в политику Армении

Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Тарон Чахоян в беседе с журналистами заявил, что власти абсолютно не волнует создание новой политической силы Самвелом Карапетяном.

«Беспокойство, возможно, связано лишь с тем, что гражданин России пытается вмешиваться во внутреннюю политическую жизнь Армении. А если вас интересует вопрос, испытывает ли власть опасения по поводу этой новой политической команды, то с 2018 года до сегодня появилось и сформировалось достаточное количество новых политических сил. Мы видели, на что они способны и какого уровня их потенциал», — отметил он.

Чахоян подчеркнул, что до выборов 2026 года осталось менее года, и за это время все убедятся, какую поддержку имеет действующая власть и какую поддержку получают новые политические формирования.