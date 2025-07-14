Трамп надеется на урегулирование ситуации в секторе Газа в течение недели

Президент США Дональд Трамп допустил, что ситуация в секторе Газа будет урегулирована в течение недели.

Соответствующее заявление он сделал 13 июля во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

"Переговоры по Газе ведутся, и я надеюсь, что мы добьемся урегулирования в течение ближайшей недели. Посмотрим, что произойдет", - заявил глава Белого дома в ответ на вопрос о ходе переговоров по прекращению огня в палестинском анклаве.

Источник: ТАСС