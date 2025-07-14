Трамп объявит о плане поставок Киеву оружия

Президент США Дональд Трамп намерен 14 июля представить план поставок Украине оружия, в том числе наступательного.

Об этом сообщил в воскресенье портал Axios со ссылкой на источники.

Как пишет портал, глава американской администрации на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник «представит новый план вооружения Украины, который, как ожидается, будет включать наступательное оружие». Axios подчеркивает, что это ознаменует «серьезный сдвиг» в политике Трампа.

Лидер США ранее заявил, что Вашингтон направит Киеву «еще некоторое количество оружия», пояснив, что речь идет «преимущественно об оборонительном» вооружении.

Источники портала утверждают, что план Трампа может содержать пункт о возможной передаче Украине «дальнобойных ракет, которые могут достигать целей глубоко внутри территории России, включая Москву».

При этом источники Axios отмечают, что им не известно, принято ли окончательное решение на этот счет.

Ранее Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном заявил, что США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз.

Источник: ТАСС