Министр обороны ФРГ: Германия не будет поставлять Украине ракеты TAURUS

Германия не будет поставлять Украине немецко-шведские крылатые ракеты TAURUS, несмотря на усилившиеся воздушные атаки РФ и повторный запрос из Киева.

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Financial Times, обнародованном в воскресенье, 13 июля.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц не раз давал понять, что он открыт к идее поставки крылатых ракет TAURUS Киеву. Со своей стороны Москва неоднократно предупреждала, что будет расценивать такой шаг как вступление Германии в войну, утверждая, что лишь немецкие военные способны управлять этой системой вооружений.

1 июля, будучи гостем передачи Maischberger, Мерц заявил, однако, что в случае передачи Украине ракет TAURUS управлять ими будут не немецкие, а украинские военные.

Ожидается, что Борис Писториус 14 июля встретится в Вашингтоне с министром обороны США Питом Хегсетом.

Как пояснил германский политик в интервью FT, в ходе этой встречи он намерен обсудить «дорожную карту» для американской военной поддержки Европы.

Другой темой беседы должна стать Украина и вопрос о системах ПВО Patriot, следует из публикации. Берлин уже передал Киеву три из своих на тот момент двенадцати ЗРК этого типа. Сейчас в Германии осталось всего лишь шесть комплексов Patriot, указал Писториус в интервью. Два комплекса были переданы в пользование Польше, еще одна система недоступна, поскольку постоянно она либо находится на техобслуживании, либо задействована на учениях, рассказал германский министр. «Это действительно слишком мало, особенно учитывая, какие цели НАТО мы собираемся достичь, - посетовал Борис Писториус. - Определенно, больше мы дать не можем».

При этом Писториус отметил, что собирается обсудить с Питом Хегсетом предложение, сделанное ему им в прошлом месяце: чтобы Германия купила у США две системы Patriot для передачи Украине.

11 июля госсекретарь США Марко Рубио указал, что некоторые виды вооружений американского производства, в которых нуждается Украина, располагаются у союзников США по НАТО в Европе. По его словам, такие вооружения могут быть переправлены в Украину, при том что европейские страны купят у США им замену.

«Можно гораздо быстрее перевезти что-то, например, из Германии в Украину, чем заказать это на заводе (в США) и доставить это туда», - пояснил глава Госдепа.

Источник: DW