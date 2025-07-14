В Турции проходят задержания в рамках операции против FETÖ

За последние две недели в ходе операций, проведенных турецкой жандармерией против FETÖ, задержано 50 подозреваемых, 33 из которых были арестованы, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети Х.

Из арестованных в отношении пяти человек приняты решения о судебном контроле. Производство по остальным делам продолжается.

Всего в рамках операций против FETÖ в 2025 году было арестовано 910 человек.

Подозреваемые задержаны в ходе операций в Аксарае, Амасье, Анкаре, Айдыне, Балыкесире, Батмане, Бурсе, Эдирне, Элязыге, Газиантепе, Хатае, Измире, Карамане, Кырыккале, Коджаэли, Кютахье, Манисе, Мерсине, Шанлыурфе и Йозгате.