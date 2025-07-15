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В Тбилиси обрушилась жилая пятиэтажка: есть погибшие

First News Media00:00 - Сегодня
В Тбилиси обрушилась жилая пятиэтажка: есть погибшие

В Тбилиси вблизи железнодорожного вокзала в понедельник произошло обрушение жилого пятиэтажного дома.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил журналистам директор Департамента полиции МВД Грузии Важа Сирадзе, сейчас идут спасательные работы и эвакуация жителей.

Сообщается о гибели двух человек.

По словам мэра грузинской столицы Кахи Каладзе, еще один пострадавший доставлен в больницу.

"Этот корпус был аварийным, и мэрия не раз обращалась к жильцам с предложением предоставить им квартиры в другом месте. Однако часть жильцов отказалась от этого предложения", - отметил Каладзе.

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