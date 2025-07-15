Директор с семьей тайком покинул отель во время пожара в Карталкая - ВИДЕО

Появились новые кадры пожара в отеле в Турции, унесшего жизни десятков людей.

Как передает «Qafqazinfo» со ссылкой на İHA, на кадрах с камер видеонаблюдения, снятых в день происшествия видно, как управляющий отеля и его семья тайком покидают здание, не предупредив посетителей.

21 января в результате пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу погибло 78 человек, 133 получили ранения. Во время пожара в отеле находилось 238 посетителей.

Трагедия в Карталкае стала одной из самых масштабных по числу жертв в истории отельного бизнеса Турции и вызвала волну обсуждений о необходимости ужесточения контроля за объектами туристической инфраструктуры.