Российские врачи спасли мужчину, который проглотил 27 зажигалок

В Туве врачи спасли пациента, который проглотил множество инородных тел.

Об этом сообщили в республиканской больнице №1.

Из публикации следует, что 56-летний местный житель был доставлен в медучреждение и отправлен на компьютерную томографию (КТ). Обследование показало, что в желудке у него находятся инородные тела.

Пациента отправили на срочную операцию и под общим наркозом эндоскопическим методом извлекли из брюшной полости 27 зажигалок и 1 монету. Прийдя в себя, мужчина не стал пояснять, по какой причине эти предметы попали в желудок.

Источник: Gazeta.ru