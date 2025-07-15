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Астана опровергла слухи о выходе из сделки ОПЕК+

First News Media10:25 - Сегодня
Астана опровергла слухи о выходе из сделки ОПЕК+

Казахстан не рассматривает варианта выхода из сделки ОПЕК+ по добровольному ограничению добычи нефти, считает ее полезной для стабильности на нефтяном рынке и максимально старается соблюдать свои обязательства, хотя это не всегда получается.

Об этом заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

«В данный конкретный момент мы не рассматриваем вариант выхода из сделки ОПЕК+, считаем, что эта сделка полезна, в определенной степени способствует стабильности на нефтяном рынке. Поэтому этот вопрос не рассматривается», - сказал он на пресс-конференции после заседания правительства, передает ТАСС.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в консорциуме писали, что Казахстан и страны ОПЕК+ могут отказаться от сокращения добычи нефти.

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