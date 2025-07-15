Героическая ночь народного сопротивления: Турция отмечает День демократии и национального единства

Турция сегодня отмечает День демократии и национального единства – 15 июля; в этот день в 2016 году в стране была предпринята попытка военного переворота, приведшая к многочисленным человеческим жертвам.

Попытка вооруженного захвата власти была организована и предпринята сторонниками террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ) в ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Анкаре, Стамбуле и других городах Турции. Впоследствии, по результатам расследования, было выяснено, что она имела поддержку на Западе.

Центром кровавых событий ночи попытки переворота стала авиабаза «Акынджи» вблизи Анкары. Именно отсюда главари террористов отдавали приказы своим пособникам в различных регионах Турции. В ходе захвата объекта были задержаны многие известные военные чиновники, в том числе помощник президента Фахри Касырга и глава Генштаба Хулуси Акар.

Из расположения военных частей была выведена бронетехника, а пилоты по приказу главарей FETÖ начали бомбить и обстреливать здания парламента, президентского комплекса, управления полиции и комплекса спутниковой связи TÜRKSAT.

В заговоре были задействованы более 8 тысяч военнослужащих-сторонников FETÖ, проникнувших в ряды ВС Турции. В их распоряжении имелось 35 самолетов, 3 корабля, 37 вертолетов, 74 танка, 246 БТР и около 4 тысяч единиц огнестрельного оружия.

В Стамбуле путчисты пытались перекрыть для передвижения подвесные мосты через Босфор. Кроме того, группы вооруженных сектантов двинулись в международный аэропорт имени Ататюрка, заняли площадь Таксим и здание администрации губернатора Стамбула.

В провинцию Мармарис, где в день попытки переворота отдыхал президент Эрдоган с семьей, была направлена отдельная группа с целью покушения на лидера страны. Позже 36 ее членов были задержаны.

Благодаря решительным действиям руководства Турции планы террористов были разрушены. По призыву президента Реджепа Тайипа Эрдогана на борьбу с путчистами миллионы турецких граждан вышли на улицы.

В столкновениях с путчистами погиб 251 человек.

16 июля в 00:34 по местному времени прокуратура стамбульского района Бакыркей объявила о первом возбужденном по факту уголовном деле.

В 03:20 в аэропорту имени Ататюрка приземлился самолет с главой Турецкого государства. Президент Эрдоган объявил, что нет ничего превыше воли народа и предупредил, что все, кто причастен к попытке насильственного захвата власти, понесут суровое наказание.

В 12:57 премьер-министр Бинали Йылдырым объявил о полном пресечении попытки свержения законной власти в стране.

Большая часть сторонников Гюлена из числа военнослужащих были задержаны и переданы правосудию. Сам глава террористической секты Фетхуллах Гюлен, манипулирующий религиозными идеями в политических и коммерческих целях, в данное время находится в США. Анкара требует от Вашингтона его выдачи.

В память о жертвах путчистов 15 июля в Турции объявлен Днем демократии и национального единства. По всей стране проходят Шествия национального единства.