Без дождя, но с ветром: прогноз погоды на 17 июля

В Баку и на Абшеронском полуострове 17 июля ожидается погода без осадков.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Северо-западный ветер будет временами усиливаться во второй половине дня.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днём – 33-37° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы – 753 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 60-70%, днём – 35-40%.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные ливневые дожди с грозами и градом. Местами будет туман.

Восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днём – 36-40° тепла. В горах ночью ожидается 15-20° тепла, днём – 28-32° тепла.