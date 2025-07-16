Не открывайте «ящик Пандоры»: Пашинян советует не соревноваться с ним в использовании нецензурной лексики

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил не соревноваться с ним вопросах публичного использования нецензурной лексики.

«Я человек, долгое время проведший в пяти уголовно-исполнительных учреждениях, интересующийся филологией. Не надо со мной соревноваться и открывать «ящик Пандоры». Если кто-то думает, что у него очень богатый словарный запас, он может оказаться в очень бедственном положении», - сказал Пашинян на пресс-конференции в среду.

В конце июня Пашинян в соцсетях предложил оппозиции пятидневный «мораторий на клевету и гибридные нападки в публично-политической сфере». Он пообещал с 1 по 5 июля придерживаться логики «исключительно цивилизованных и уважительных дебатов, основанных только на проверенных фактах».

Источник: Новости-Армения