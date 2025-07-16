Пашинян назвал наиболее вероятной возможность выхода Армении из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал наиболее вероятной возможность выхода республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Что касается вопроса о выхода или невыходе из ОДКБ. Скажу, что наиболее вероятно, что Армения выйдет из ОДКБ, чем разморозит свое участие», - сказал Пашинян на пресс-конференции в среду, передает Интерфакс.

В декабре 2024 года армянский премьер заявил, что Иреван считает себя вне ОДКБ, точка невозврата в Организацию пройдена. Он указал, что Армения приостановила участие в ОДКБ, а причиной принятия данного решения стала ситуация, когда ОДКБ не выполнила свои обязательства по обеспечению безопасности Республики Армения.

В июне глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Иреван не уплатил взнос за 2024 год в ОДКБ.

«В связи с заморозкой нашего участия в ОДКБ Армения не оплатила членский взнос в эту организацию в 2024 году», - сказал он.

В конце июня в Кремле заявили, что членство Армении в ОДКБ предполагает определенные выгоды и пользу, но вопрос об участии или выходе из этой организации - суверенное решение этой республики.