«Второго государства» не будет: Пашинян об изъятии здания «представительства» сепаратистов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции в среду, что не допустит существования «второго государства» на территории страны.

Это заявление прозвучало на фоне инициативы Генпрокуратуры об изъятии здания «представительства» созданного на ранее оккупированных азербайджанских территориях сепаратистского режима в Иреване, о которой стало известно 16 июля.

«Я прямо говорил, что не могу позволить существования второго государства в Армении. Я говорил об этом раньше и надеялся, что этот месседж будет понят. Раз, два, три... Государство должно принять меры», — отметил Пашинян на пресс-конференции, передают армянские СМИ.

Он добавил, что это имущество должно находиться в собственности Армении.