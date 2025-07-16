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По делу о гибели 114-летнего марафонца установлен подозреваемый - ФОТО

First News Media16:40 - Сегодня
По делу о гибели 114-летнего марафонца установлен подозреваемый - ФОТО

В индийском штате Пенджаб полиция арестовала 26-летнего Амритпала Сингха Диллона по подозрению в наезде со смертельным исходом на легендарного марафонца Фауджи Сингха.

По данным следствия, мужчина, управляя внедорожником на высокой скорости, сбил 114-летнего спортсмена, после чего скрылся с места происшествия.

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Инцидент произошел в понедельник недалеко от деревни Беас Пинд, рядом с городом Джаландхар, когда Фауджи переходил дорогу. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Вскоре после ареста подозреваемого был также найден белый внедорожник, использовавшийся во время инцидента. Как предполагается, водитель мог бы спасти жизнь марафонца, если бы сразу оказал помощь и доставил его в больницу.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова

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