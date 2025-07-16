Пашинян об аресте Карапетяна: Армения – не проходной двор и не Гастарбайтландия

Армения – не проходной двор и не Гастарбайтландия, нельзя имея по шесть паспортов в кармане приезжать в страну и заявлять о намерении ее спасти.

Подобную точку зрения на пресс-конференции 16 июля выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя ситуацию вокруг ареста российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, передают армянские СМИ.

«Когда говорят, что Самвел Карапетян начал политическую деятельность и так далее, у меня возникает вопрос: а мог бы он позволить себе подобное поведение в стране своего основного гражданства? Если бы в той стране у него в голове возникли идеи, подобные высказанным в Армении, он бы, извините за выражение, добровольно выбросился из окна еще до того, как кто-то и что-то успел бы что-то предпринять», - заявил Пашинян, добавив, что Республика Армения – не проходной двор, и если те или иные деятели в своей основной стране проживания ведут себя иначе, то и в Армении должны вести себя соответственно – с уважением, стоя по стойке смирно.

«Некоторые, видимо, считают, что Армения – это некое полуоткрытое акционерное общество, куда можно прислать кого угодно, и те начнут действовать, как им вздумается. А мы будем молчать? Нет, в таких случаях мы молчать не будем. И я заявляю это как премьер-министр Республики Армения, избранный народом. Вы спрашивали меня ранее, где мой «стальной мандат»? Отвечаю: он лежит на столе – смазанный и готовый к использованию. Все, кто посмеет посягнуть на суверенитет и государственность Армении, столкнутся с этим со стальным мандатом, предоставленным мне народом. В 2021 году прошли выборы. После этого было множество инцидентов на границе, и все наше внимание было сосредоточено на вопросах укрепления независимости и суверенитета. Сейчас мы сумели обеспечить относительную внутреннюю и внешнюю стабильность. Но все это стало возможным в том числе благодаря тому самому мандату доверия», - сказал он.

Возмутили премьер-министра и заявления о намерении Самвела Карапетяна развернуть политическую деятельность в Армении. «Как может вести политическую деятельность человек, который не может быть ни кандидатом в депутаты, ни претендовать на пост премьер-министра? Пусть откажется от гражданства другой страны, переедет в Армению и тогда занимается политикой. А то у каждого по шесть паспортов в кармане, но они вдруг решают приехать «спасать Армению». Армения вам не Гастарбайтландия» - заключил Никол Пашинян.