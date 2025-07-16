Трамп: первые поставки ЗРК Patriot по сделке с НАТО об оружии для Киева начались
Президент США Дональд Трамп утверждает, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины уже начались.
"Их уже поставляют. Они поставляются из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях США получают платежи в полном объеме", - заявил он журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
Ранее сообщалось, что страны НАТО будут поставлять Украине вооружения из собственных арсеналов и заключать с США контракты о новых поставках для пополнения своих запасов.
Источнк: ТАСС
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