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Трамп: первые поставки ЗРК Patriot по сделке с НАТО об оружии для Киева начались

First News Media08:50 - Сегодня
Трамп: первые поставки ЗРК Patriot по сделке с НАТО об оружии для Киева начались

Президент США Дональд Трамп утверждает, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины уже начались.

"Их уже поставляют. Они поставляются из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях США получают платежи в полном объеме", - заявил он журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что страны НАТО будут поставлять Украине вооружения из собственных арсеналов и заключать с США контракты о новых поставках для пополнения своих запасов.

Источнк: ТАСС

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