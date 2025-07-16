Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег

Армянские следователи дополнили обвинения в отношении арестованного российского бизнесмена Самвела Карапетяна.

Кроме призывов свергнуть конституционный строй, ему также инкриминировали отмывание денег, сообщила его пресс-служба.

«На днях без каких-либо оснований Самвелу Карапетяну было предъявлено обвинение в отмывании денег в результате деятельности нескольких компаний», - отметила в сообщении команда Карапетяна и назвала данное обвинение «политическим преследованием, которое уже стало практикой в отношении политических оппонентов действующей власти».

Самвел Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

Уголовное дело возбудили после того, как он днем ранее публично выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне оскорбительных высказываний властей в адрес высших иерархов. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти «несостоятельными». Сразу после этого власти заявили о решении огосударствить и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию «Электрические сети Армении».

Парламент принял соответствующие законы. Обыски и аресты прошли в ГК «Ташир».

Источник: ТАСС