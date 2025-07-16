ЮНИСЕФ: свыше 14 млн детей в мире не получили вакцинацию против опасных инфекций

По данным нового отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ, более 14 миллионов детей во всем мире не получили ни одной дозы вакцины – это на четыре миллиона больше, чем целевой показатель ВОЗ на 2024 год и на 1,4 миллиона больше, чем в 2019 году.

Примерно четверть всех младенцев на планете проживают в 26 странах, охваченных конфликтами, нестабильностью или гуманитарными кризисами. Именно на них приходится половина всех не вакцинированных детей. Среди причин называют проблемы с доступом, перебои с поставками, военные конфликты и распространение дезинформации.

По словам директора департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен, даже минимальное снижение охвата вакцинации на уровне страны может привести к вспышкам смертельно опасных заболеваний и усугубить нагрузку на системы здравоохранения. В рамках Повестки дня в области иммунизации до 2030 года, утверждённой Всемирной ассамблеей здравоохранения, ставятся цели по улучшению доступа к вакцинации и предотвращению подобных сценариев.

Тем не менее, в докладе также отмечается положительная динамика: в 2024 году 89% младенцев (около 115 миллионов) получили хотя бы одну дозу вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, а 85% — все три дозы.

Это больше, чем в 2023 году, когда на миллион детей меньше получили полный курс. Также улучшился охват вакцинацией против кори: первую дозу получили 84% детей, вторую — 76%.

Даже несмотря на это, по-прежнему около 30 миллионов детей остаются незащищёнными от кори.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел подчеркнула, что, несмотря на достигнутый прогресс, миллионы детей по-прежнему уязвимы перед болезнями, которые можно предотвратить. Она призвала к срочным и решительным мерам для преодоления барьеров, включая сокращение финансирования здравоохранения, нестабильные системы и распространение дезинформации.

Джамиля Суджадинова