Пашинян: Армения хочет стать членом ЕС

Армения хочет и стремится стать членом Евросоюза.

Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на пресс-конференции в среду.

«Мы зафиксировали с нашими европейскими коллегами, что это непростой процесс, требующий согласия всех членов. Страна должна соответствовать определенным стандартам», - сказал он.

По словам Пашиняна, в рамках этого процесса в Армении осуществляются реформы для соответствия евростандартам: «Есть два варианта: страну либо принимают в ЕС, либо нет. Если даже нет - Армения поднимается на уровень евростандартов».

Премьер сообщил, что в ходе последнего визита в Брюссель обсуждался процесс либерализации визового режима с ЕС и оценил его положительно.

Источник: News.am