Пашинян: Да, я признал Карабах, жаль, что не сделал этого раньше

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему следовало признать территориальную целостность Азербайджана и Карабах, как его части, раньше, чем он это сделал 6 октября 2022 года.

Об этом глава армянского правительства заявил на пресс-конференции в среду.

«Да, я признал территориальную целостность Азербайджана и Карабах как часть территориальной целостности Азербайджана. Это было 6 октября 2022 года. И я совершил ошибку, что не сделал этого раньше», – сказал Пашинян.

Источник: Yerevan Today