Обнаружены обломки пропавшего вертолета Ми-8: все находившиеся на борту погибли

При крушении вертолета Ми-8 в Хабаровском крае никто не выжил, сообщает МЧС, ссылаясь на данные Росавиации.

Обломки нашли на 900-метровой высоте в труднодоступном районе мыса Гадикан, в 130 км от поселка Охотск.

Участок скалистый, окружен лесом.

На месте нашли тела 5 человек, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Спасатели вместе со следователями обследуют место крушения и обломки вертолета, ищут бортовые самописцы, чтобы установить обстоятельства авиакатастрофы.

Возбуждено дело по ч. 3, ст. 263 Уголовного кодекса России — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего гибель людей

По данным следствия, в понедельник 14 июля МИ-8Т вылетел из поселка Охотск в город Магадан.

«В пункте обязательного доклада экипаж с диспетчером на связь не вышел. Воздушное судно в предусмотренное время в пункт назначения не прибыло, аварийный радиомаяк не сработал» — говорится в сообщении СКР.

Поисками руководила Росавиация, были оповещены находившиеся в Охотском море суда. Поисковые группы обследовали с воздуха с воздуха 880 кв.км тайги и акватории моря, уточняет Аmur Media.

Источник: РБК