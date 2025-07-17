Спикер парламента Армении развелся с женой

Спикер парламента Армении Ален Симонян расторг брак с супругой Мариам Маргарян, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на издание Irakanum.

По информации источника, заявление о разводе было подано несколько месяцев назад, на данный момент процесс завершен.

Факт развода изданию подтвердил и сам Симонян, отметив, что сожалеет о случившемся. Как уточняется, решение было принято по взаимному согласию сторон.

По данным СМИ, в настоящее время председатель парламента состоит в отношениях с 25-летней моделью Анельей Губрян — дочерью своего близкого друга.