Россия передаст Украине 3 тысячи тел солдат ВСУ

Россия передаст Украине 3 000 тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), как и обещал президент РФ Владимир Путин.

Состоявшаяся 17 июля передача 1 тыс. тел стала началом именно этого процесса, сообщил ТАСС источник, близкий к российской переговорной группе.

Ранее помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что 17 июля Москва передала Киеву еще 1 тыс. тел солдат ВСУ, получив взамен 19 тел погибших российских бойцов.

«Украинской стороне будет передано 3 000 тел, как и обещал президент, - информировал собеседник агентства. - Сегодня начало именно этого трека».