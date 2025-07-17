Из-за угрозы стихийных бедствий 20 штатов подали в суд на администрацию Трампа

На администрацию американского лидера Дональда Трампа подали в суд 20 штатов США в попытке воспрепятствовать отмене программы грантов, направленных на защиту от потенциальных стихийных бедствий.

Об этом сообщил портал Axios, на который ссылается ТАСС.

«Односторонне закрыв флагманскую программу Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) с целью смягчения последствий стихийных бедствий, ответчики действовали незаконно и нарушили основные принципы разделения властей», - говорится в одном из исков.

В апреле FEMA объявило о закрытии программы «Строительство устойчивой инфраструктуры и сообществ», объявив о завершении подобного «расточительного и политизированного» расходования средств, напоминает Axios. Агентство возвращается, согласно заявлению, к основной миссии – «помощи американцам в восстановлении после стихийных бедствий».

В большинстве штатов, подавших иски против FEMA, министерства внутренней безопасности и его главы Кристи Ноэм, у власти находятся демократы, говорится в публикации.