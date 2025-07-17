Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер подписали в Лондоне исторический договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Соединенным Королевством и ФРГ, в первых же абзацах документа в качестве основной причины для стратегического сотрудничества упоминается Российская Федерация.

Мерц прибыл в четверг в Лондон, торжественное подписание документа прошло в Музее Виктории и Альберта в британской столице.

«Я очень рад, что сегодня вместе с министрами иностранных дел у меня есть возможность подписать этот договор. Это исторический день для германо-британских отношений. Для меня лично также большая честь находиться сегодня здесь, в этом музее, который носит два имени, тесно связывающих британскую и немецкую историю», - заявил Мерц журналистам после церемонии подписания.

Стармер отметил, что «это первый в своем роде договор между двумя странами». «Он подчеркивает важность союзников, будь то в сфере обороны, безопасности, торговли, экономики, энергетики. В этот договор вложено очень многое. И потому это действительно подписание исторического соглашения», - пояснил британский премьер журналистам.

Источник: РИА Новости