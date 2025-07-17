Lux Residence представляет грандиозную возможность: Готовые объекты и новые квартиры поступили в продажу - ФОТО - ВИДЕО

В одном из самых красивых районов Баку стартовали продажи новых квартир и готовых объектов в жилом комплексе Lux Residence.

Lux Residence - это современный жилой комплекс, расположенный на пересечении улиц М.Мушфига, А.Алекперова, И.Гутгашинлы и С.Даглы в Ясамальском районе (за телеканалом Space TV). Комплекс состоит из 11 зданий и отличается видом на море, просторной территорией с автостоянкой, детским садом, игровыми площадками и футбольным полем. Здания оснащены резервуарами для воды большой емкости, генераторами, современными фасадами с качественной керамогранитной и алюминиевой отделкой, скоростными лифтами и оптическим интернетом.

В комплексе доступны просторные 1-2-3-4-комнатные квартиры со свободной планировкой.

Поспешите стать владельцем квартиры или объекта в этих величественных зданиях в центре города!

Для получения подробной информации вы можете посетить офис продаж или связаться с центром обслуживания клиентов!

Контакты: (050) 809-00-88, (050) 700-00-88

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