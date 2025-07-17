Лидер друзов: Мы поддерживаем сирийское государство и не ищем защиты ни у кого

Лидер движения «Риджал аль-Карама», влиятельной друзской группы в южносирийской провинции Эс-Сувейда, Лейс аль-Балус заявил, что он поддерживает нынешнюю администрацию Сирии, и подверг критике призывы к международной защите и вмешательству Израиля в Эс-Сувейду.

Как сообщает телеканал Al Jazeera Arab, по его словам, их позиция была ясной с начала сирийской революции и до падения режима Асада, и что они не отступят от нее.

«Есть некоторые лидеры, которые уводят общину в другом направлении, но мы, как народ провинции Эс-Сувейда, отвергаем и не принимаем это», — сказал Аль-Балус, добавив, что эти лидеры несут ответственность за кровопролитие в провинции и что сирийское государство должно взять на себя обязательство по защите невинных.