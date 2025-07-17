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Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели разрушенные места в городе Физули - ФОТО

First News Media12:00 - Сегодня
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели разрушенные места в городе Физули - ФОТО

17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели разрушенные места города Физули.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, высокий гость ознакомился с Генеральным планом города.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал Гурбангулы Бердымухамедова о разрушениях, актах вандализма, совершенных на территории Физулинского района в период 30-летней армянской оккупации, а также о проводимой и предстоящей работе в соответствии с Генеральным планом города.

Высокий гость был проинформирован о том, что некогда густонаселенный и процветающий город Физули был полностью разграблен и опустошен во время армянской оккупации. После освобождения наших земель от оккупации в короткие сроки был подготовлен Генеральный план города Физули. Он был утвержден Президентом Ильхамом Алиевым и представлен общественности в 2021 году. Обладающий большим транспортно-логистическим потенциалом Физули расположен на пересечении основных транспортных артерий Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Общая площадь города Физули составляет около 1942 гектаров.

Согласно Генплану, к 2040 году в городе планируется проживание 50 тысяч человек. В Физули будет создан Физулинский мемориальный комплекс, в который войдут музеи Оккупации и Победы, здесь построен Центр творчества имени Курмангазы, строится городская больница, будет разбит городской парк, планируется проведение широкомасштабных работ по благоустройству и озеленению. В соответствии с Генпланом, объекты социальной инфраструктуры, такие как детские сады и школы, будут расположены на расстоянии 300 и 500 метров соответственно. В результате проделанной работы город Физули, который будет построен в оригинальном стиле в соответствии с современными архитектурными стандартами, станет одним из крупнейших городов на освобожденных территориях. Здесь будет применена концепция «Умный город». Административный центр города Физули, который охватит площадь более 12 гектаров, будет разделен на 3 части.

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