Индия готова отказаться от российской нефти, если она подпадет под санкции США

Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что страна сможет удовлетворить свои потребности в нефти из альтернативных источников, если российские энергоносители попадут под санкции США, сообщает Reuters.

«Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», — прокомментировал он угрозу президента США Дональда Трампа ввести санкции против покупателей российской нефти.

По словам Пури, Индия диверсифицировала поставки энергоресурсов и получает их от таких стран, как Бразилия и Канада. А число государств, у которых Индия закупает газ, увеличилось с 27 до 40.

Трамп 14 июля заявил, что США введут новые ограничения в отношении России, а именно вторичные пошлины «примерно 100%» в отношении страны и ее торговых партнеров в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Украиной в течение 50 дней. Президент США также пообещал поставить Киеву дополнительное оружие, за которое заплатят страны Евросоюза.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил Индию, Китай и Бразилию о серьезных последствиях из-за возможных американских вторичных санкций, если те продолжат торговлю с Россией.

«Я призываю эти три страны [Индию, Китай и Бразилию]... Вам, возможно, стоит задуматься об этом, потому что это может ударить по вам очень сильно», — сказал генсек НАТО.

Рютте предложил лидерам этих стран позвонить российскому президенту Владимиру Путину и призвать его к мирным переговорам.

Источник: РБК