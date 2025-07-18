МВД Сирии опровергло сообщения о вводе сил в Эс-Сувейду

Министерство внутренних дел Сирии опровергло информацию о переброске сил внутренней безопасности в провинцию Эс-Сувейда.

«Никаких официальных заявлений по этому поводу сделано не было. Мы категорически отрицаем достоверность опубликованных сообщений и возлагаем ответственность за распространение недостоверной информации на СМИ», - сообщает сирийское информагентство SANA, со ссылкой на пресс-секретаря МВД аль-Баба.

Ранее Reuters, со ссылкой на источники в МВД Сирии сообщило, что силы безопасности готовятся к передислокации в Эс-Сувейду для прекращения столкновения между друзами и бедуинами.