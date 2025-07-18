Украинская разведка совершила кибератаку на сетевую инфраструктуру «Газпрома»

Киберкорпус Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины осуществил поражение сетевой инфраструктуры ПАО «Газпром», уничтожив большой объем баз данных и установив специальное программное обеспечение, сообщает УНН со ссылкой на источники.

Отмечается, что атаке подверглась сетевая инфраструктура «Газпрома», который принимает непосредственное участие в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины.

Как сообщают источники в ГУР, в результате киберудара был нанесен существенный ущерб сетевой инфраструктуре российского газового монополиста, в частности уничтожен большой объем баз данных и установлено специальное программное обеспечение, которое в дальнейшем будет уничтожать данные информационной системы компании, отключен доступ к инфосистеме системных администраторов.

Источник: УНН