Госдеп США запретил американским чиновникам публичные оценки выборов в других странах

Госдепартамент США вводит ограничения на публичные оценки выборов в других странах, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на внутреннюю директиву организации.

По данным газеты, документ, подписанный в четверг госсекретарем Марко Рубио, требует от ведомства воздерживаться от публичных комментариев по поводу выборов в других странах, если только в этом нет четкого внешнеполитического интереса США.

Таким образом, Вашингтон отказывается от практики оценки честности проведения выборов за рубежом, которая десятилетия использовалась для «продвижения демократических стандартов».

«Когда уместно комментировать иностранные выборы, наше сообщение должно быть кратким, сосредоточенным на поздравлении кандидата-победителя. В посланиях следует избегать высказываний о честности или целостности избирательного процесса, его легитимности или демократических ценностях соответствующей страны», — говорится в документе.

В ведомстве рекомендовали при публикации комментариев, касающихся выборов в других странах, избегать оценок о честности или прозрачности избирательного процесса, его легитимности, а также демократических ценностях той или иной страны, говорится в документе.

«США воздержатся от комментариев о легитимности, честности и демократическом характере выборов в других странах, если на то не будет четкой и убедительной внешнеполитической необходимости», – цитирует WSJ директиву госсекретаря Марко Рубио.

В подписанном Рубио документе поясняется, что решение основано на принципе национального суверенитета, на котором акцентировал внимание президент США Дональд Трамп.

Последний неоднократно высказывался против активного вмешательства Соединенных Штатов в дела других стран, утверждая, что США необходимо сосредоточится на внутренней политике.

Источник: РИА Новости