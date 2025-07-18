В Москве не исключили контрмеры в ответ на новые санкции ЕС

Россия после анализа 18-го пакета санкций Евросоюза не исключает контрмеры в ответ.

Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Разумеется, мы проанализируем их воздействие на нашу экономику. В случае необходимости примем меры, которые обеспечивали бы наши интересы. И также возможны какие-то контрмеры», - сказал он.

18-й пакет санкций Евросоюза расширяет черный список физических и юридических лиц, снижает потолок цен на закупку российской нефти в ЕС, исключает возможности возобновления работы газопроводов «Северный поток», вводит ограничения против нефтетанкеров и банков, устанавливает новые экспортные рестрикции.

Источник: ТАСС