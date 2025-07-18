Армения и Иран обсудили вопрос разблокирования коммуникаций

Перспективы разблокирования транспортных коммуникаций в регионе обсудили вице-премьер Армении Мгер Григорян и посол Ирана в Иреване Мехди Собхани.

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, Григорян и Собхани поговорили о региональных событиях и процессах, подчеркнули необходимость установления долгосрочного мира и стабильности.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции 16 июля не исключил, что управление Зангезурским коридором, соединяющим основную часть Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении может быть передано частной зарубежной компании.

Источник: Sputnik Армения