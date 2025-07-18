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В Италии погиб скайдайвер Баумгартнер, совершивший прыжок из стратосферы - ВИДЕО

First News Media08:45 - Сегодня
В Италии погиб скайдайвер Баумгартнер, совершивший прыжок из стратосферы - ВИДЕО

Австрийский парашютист Феликс Баумгартнер, совершивший в 2012 году прыжок из стратосферы, умер в результате ухудшения самочувствия и потери управления в полете на параплане в Италии.

Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

По ее информации, инцидент произошел в коммуне Порто-Сант-Эльпидио в провинции Фермо. 56-летний парашютист упал на деревянную конструкцию возле бассейна, принадлежащего прибрежному курорту, и потерял сознание. У него остановилось сердце.

Баумгартнер вошел в историю экстремальных видов спорта благодаря своему прыжку из стратосферы 14 октября 2012 года с высоты 38 969 м, став первым человеком, преодолевшим скорость свободного падения, превышающую скорость звука. Тогда он установил три мировых рекорда.

Источник: ТАСС

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