Белый дом напомнил о «жестких» мерах для России без сделки через 50 дней

Россия столкнется с «очень жесткими» пошлинами и вторичными санкциями от США, если через 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирной сделки по Украине, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Подобными мерами президент США Дональд Трамп пригрозил 14 июля.

«Как четко обозначил президент, если в течение этого срока не будет соглашения о прекращении огня или мирного соглашения, если Россия откажется законно согласиться на прекращение огня, тогда они столкнутся с очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциями. Таким образом, страны, которые закупают нефть у России, также будут подвергнуты санкциям, и, конечно, это нанесет серьезный ущерб российской экономике», — сказала она.

Ливитт подчеркнула желание Трампа, чтобы конфликт был урегулирован дипломатическим путем.

Источник: РБК