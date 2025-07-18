Трамп пригрозил WSJ судом из-за статьи об открытке для Эпштейна

Президент США Дональд Трамп пообещал «в скором времени» подать в суд на The Wall Street Journal (WSJ), медиахолдинг News Corp., куда входит издание, и владельца холдинга Руперта Мердока из-за публикации клеветы.

Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в Truth Social.

Ранее WSJ опубликовала материал с описанием поздравительной открытки, которую Трамп подарил финансисту Джеффри Эпштейну на его 50-й день рождения в 2003 году. По сведениям газеты, подруга Эпштейна Гилейн Максвелл подготовила ему в подарок альбом с письмами от друзей. Одно из посланий было подписано «Дональд», издание считает, что автором открытки является Трамп.

WSJ описывает открытку как «непристойную»: несколько строк машинописного текста обрамлены контуром обнаженной женщины, который, похоже, нарисован от руки жирным маркером. «Пара маленьких дуг обозначает грудь женщины, а подпись будущего президента — волнистая надпись «Дональд» ниже талии, имитирующая лобковые волосы», — говорится в статье.

В конце послания, как пишет WSJ, сказано: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом». В комментарии газете сам Трамп отрицает, что написал это письмо или нарисовал картинку. «Я никогда в жизни не писал картин. Я не рисую женщин. Это не мой язык. Это не мои слова», — сказал он, пригрозив изданию судебным иском в случае публикации материала.

В публикации в Truth Social Трамп напомнил, что предупредил WSJ о намерении подать в суд. «Мистер Мердок заявил, что он позаботится об этом, но, очевидно, не имел возможности сделать это. <...> Они все равно распространяют ложную, злонамеренную и клеветническую историю. Президент Трамп вскоре подаст в суд на The Wall Street Journal, News Corp. и мистера Мердока», — написал Трамп.

Источник: РБК